Ветеран умер на лавке у больницы после отказа врачей от его госпитализации

Следственный комитет по Челябинской области проверяет появившуюся в СМИ информацию о смерти ветерана Великой Отечественной войны, который пожаловался врачам на сердце, но те не стали его госпитализировать, сообщается на сайте ведомства. Собственную проверку также начала областная прокуратура.

По данным СК, в пятницу, 19 апреля, родственники доставили 95-летнего Никиту Малахова в больницу Кизильского района с жалобами на сердечную недостаточность, и вскоре он умер. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе будет проверена информация ряда СМИ о том, что причиной смерти явилось несвоевременное оказание медицинской помощи, и дана уголовно-правовая оценка действиям персонала больницы», — говорится в сообщении.

Ранее внучка ветерана рассказала порталу «Первый Кизильский», что пенсионера не положили в больницу, сказав, что мест нет. По ее словам, медицинскую помощь ему никто не оказал. «Ветеран умер, сидя на лавочке перед больницей», — добавила она.

Согласно версии медперсонала, помощь оказать врачи не успели. Главврач больницы Алла Васильева утверждала, что на 19 апреля была назначена плановая госпитализация мужчины. Семья привезла его в учреждение, он потерял сознание, поднимаясь по лестнице. Медики занесли его в отделение, но «помочь уже не смогли».

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