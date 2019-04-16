Россиянину с сердечным приступом сделали укол обезболивающего и отправили домой

В Качканаре Свердловской области Алексей Кислицын умер через день после визита в местную больницу, где вместо госпитализации из-за острой боли в груди ему сделали укол обезболивающего. Причиной смерти стала острая ишемическая болезнь сердца, сообщает газета «Качканарский четверг».

По данным издания, днем 10 марта мужчина почувствовал сильную боль за грудиной, и его жена вызвала скорую. Медики отказались ехать на вызов, поэтому семье пришлось самостоятельно ехать в приемный покой качканарской центральной городской больницы (ЦГБ). Там Кислицыну поставили укол обезболивающего и отправили домой.

По словам Юлии Кислицыной, после укола ее мужу стало лишь немного легче, боль не прошла. В больнице им сказали сходить к терапевту и сравнить сделанную там кардиограмму со снятой во время планового медосмотра. «Никаких направлений или справок о том, что мы были в приемном покое, не давали», — рассказала женщина.

На следующий день 44-летний Кислицын упал на работе и умер. По результатам вскрытия врачи определили, что он умер от острой ишемической болезни сердца. По мнению медиков, мужчину можно было спасти, если бы ему назначили стационарное лечение.

«Почему они сразу не стали его лечить, а отпустили домой и на работу? Знали бы, что все настолько серьезно, отвезли бы Алексея в больницу другого города, лишь бы спасти. Но мы не врачи, поэтому доверились нашей больнице», — посетовала вдова свердловчанина.

Главный врач ЦГБ Качканары не стала комментировать изданию произошедшее, ссылаясь на закон о врачебной тайне.

В марте в поселке Белоярском Свердловской области умер 20-летний солдат Алексей Фомин, которому отказали в медицинской помощи и отправили в военный госпиталь. В армии ему поставили диагноз «тромбофлебит» и направили в 30-дневный отпуск по болезни. Мать погибшего убеждена, что ее сына можно было спасти, если бы врач не отказалась принять его.

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