За смерть пациента в подсобке российской больницы накажут главврача

Главврач Баргузинской центральной районной больницы (Бурятия), где врачи заперли умирающего пациента в подсобке, будет уволен по поручению главы республики Алексея Цыденова. Об этом РЕН ТВ сообщил пресс-секретарь политика.

По информации телеканала, мужчину заперли в кладовке после того, как заподозрили у него острый психоз: медики не хотели переводить его из палаты интенсивной терапии в реанимацию, и тот стал активно искать лечащего врача.

По данным Следственного комитета, пациент умер не в подсобном помещении, а в палате для временного помещения больных в возбужденном состоянии и с психическими отклонениями. Ведомство начало проверку.

Днем ранее, 11 апреля, местное издание «Номер один» написало, что сотрудников больницы обвинили в смерти 40-летнего мужчины с двусторонней пневмонией, который скончался в начале февраля от отека легких спустя сутки после госпитализации. По словам очевидцев, за несколько часов до смерти пациент ходил по отделению и заглядывал в палаты в поисках своего врача.

Медики посчитали, что он буянит, отвели его в душную подсобку и закрыли снаружи на амбарный замок. На следующий день пришедший навестить его отец не нашел сына в палате, где с его постели уже сняли постельное белье. Врачи сказали пенсионеру, что мужчину перевели в другую палату, однако он заставил работников открыть подсобку. Ключ от замка не могли найти полчаса, а когда дверь открыли, пациент был мертв и лежал у батареи. По словам отца, реанимировать его сына никто не стал, медсестра лишь проверила его пульс.

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