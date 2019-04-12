Российских врачей предложили не судить строго за ошибки

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Следственный комитет (СК) и Национальная медицинская палата предложили дополнить новую уголовную статью о врачебных ошибках наказанием без лишения свободы, сообщили в пресс-службе СК.

«В связи с позицией Национальной медицинской палаты о том, что "за неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме", рабочей группой проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления в проекте статьи 124.1 УК» , — сказали в силовом ведомстве.

В сообщении указывается, что будет разработан подход к страхованию деятельности медработников для привлечения их к ответственности за ненадлежащее оказание медицинской помощи, за которое нельзя привлечь к уголовной ответственности. Также рабочая группа рассматривает целесообразность вводить уголовную ответственность за причинение вреда человеческому плоду.

О разработке новых статей Уголовного кодекса — о ненадлежащем оказании медицинской помощи и сокрытии нарушений при ее оказании — стало известно летом 2018 года. Работа над поправками была поручена специально созданной рабочей группе с участием представителей Национальной медицинской палаты.

Необходимость в уточнении термина «врачебная ошибка» и наказания за нее возникла после резонансного судебного процесса на московским гематологом Еленой Мисюриной. В январе 2018-го ее приговорили к двум годам заключения по обвинению в совершении врачебной ошибки во время проведения биопсии костного мозга, в результате которой пациент умер. Приговор вызвал возмущение среди профессионального сообщества, в соцсетях началась кампания в защиту осужденной. Спустя три месяца приговор Мисюриной отменили.

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