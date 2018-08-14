Гематолога из Хабаровска наказали штрафом за смерть пациента

Районный суд Хабаровска приговорил врача-гематолога поликлиники первой краевой клинической больницы к штрафу в 20 тысяч рублей за смерть пациента после неправильно проведенной процедуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, в конце октября 2017 года 53-летний врач делала стернальную пункцию (костномозговая пункция, производимая через переднюю стенку грудины) 38-летней женщине с онкологией. В ходе процедуры медик нечаянно проколола иглой сердечную мышцу. Пациентка умерла на месте.

Гематолога обвинили в причинении смерти по неосторожности (часть 2 статьи 109 УК РФ). Свою вину она признала, раскаялась и извинилась перед родственниками погибшей.

В начале августа стало известно о возобновлении следствия по делу в отношении московского гематолога Елены Мисюриной, которую обвиняли в смерти пациента после проведения биопсии костного мозга. В январе Мисюрину признали виновной в совершении врачебной ошибки и приговорили к двум годам заключения. Позднее решение суда было отменено.

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