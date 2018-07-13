Для врачей придумали новые статьи Уголовного кодекса

В России определят, какие ошибки попадают под понятие «врачебных». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Предлагается внести в Уголовный кодекс новые статьи о ненадлежащем оказании медицинской помощи и сокрытие нарушения в оказании такой помощи. Как отмечается, сейчас врачебные ошибки квалифицируются по разным статьям УК, которые не учитывают особенности профессиональной деятельности врачей.

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«Предлагаемые изменения в отличие от действующих норм УК РФ содержат указание на субъект преступления — медицинского работника, конкретизацию вида помощи — медицинскую, в том числе медицинских услуг, учитывают различные последствия», — отметили в СК.

Поправки разработает специально созданная рабочая группа, куда так же вошли сотрудники Национальной медицинской палаты.

Тема врачебных ошибок в России активно обсуждалась в начале 2018 года. Общественный резонанс приобрела история гематолога Елены Мисюриной. В январе 2018 года ее признали виновной в совершении врачебной ошибки и приговорили к двум годам заключения. По версии следствия, во время проведения биопсии костного мозга в июле 2013 года Мисюрина повредила мужчине кровеносные сосуды, из-за чего спустя несколько дней он скончался.

После вынесения приговора в соцсетях началась кампания в защиту врача. В частности, коллеги Мисюриной предположили, что ее пациент умер не в результате проведенной процедуры, а из-за его болезней: онкологии, миелофиброза (патологии в периферической крови) и несахарного диабета. В апреле 2018 года приговор отменили.

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