Врачи сообщили о возобновлении следствия по делу Мисюриной

Следствие по делу врача-гематолога Елены Мисюриной продолжается и носит обвинительных характер, несмотря на решение Московского городского суда, который ранее отменил приговор. Об этом сообщается на сайте Лиги защиты врачей.

В опубликованном на имя руководителя Следственного комитета по Москве письме говорится, что врачебное сообщество беспокоит личная позиция следователя по особо важным делам А.В.Макарчева, который ведет расследование по этому уголовному делу. В Лиге считают, что она не отражает решение суда, который выявил недостатки в предварительном следствии и судебно-медицинской экспертизе, назначенной следствием — эти материалы послужили основой обвинения врача Мисюриной.

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«Мы просим руководство Следственного Комитета РФ по городу Москве отстранить следователя по особо важным делам Следственного Управления по Юго-Западному Административному округу А.В.Макарчева от расследования уголовного дела №394604. Мы просим предоставить возможность дальнейшего расследования непосредственно представителям Следственного Комитета по городу Москве, как независимым специалистам, не заинтересованным в повторении недостатков ранее проведенного следствия», — говорится в письме.

Лига защиты врачей также предложила провести независимое расследование с привлечением в качестве экспертов ведущих специалистов в области хирургии, гематологии, патологической анатомии, судебно-медицинской экспертизы.

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В начале 2018 года Елену Мисюрину признали виновной в совершении врачебной ошибки и приговорили к двум годам заключения. По версии следствия, во время проведения биопсии костного мозга в 2013 году врач повредила пациенту кровеносные сосуды, из-за чего спустя несколько дней он скончался.

Коллеги Мисюриной выступили в ее защиту. Они считают, что причиной смерти пациента стала не врачебная ошибка, а его болезни: онкология, миелофиброз (патология в периферической крови) и несахарный диабет. В апреле 2018 года суд отменил приговор.

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