Российские врачи приняли агонию за буйство и оставили больного умирать взаперти

Сотрудников Баргузинской центральной районной больницы в Бурятии обвинили в том, что они заперли умирающего мужчину в подсобном помещении, приняв его предсмертную агонию за буйное поведение. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщает местное издание «Номер один».

Инцидент, о котором стало известно только сейчас, произошел в начале февраля. 40-летний житель села Баргузин Владимир Колмаков был госпитализирован в больницу с диагнозом двусторонняя пневмония и успел провести в лечебном учреждении одни сутки. По словам очевидцев, за несколько часов до смерти мужчина, состояние которого продолжало ухудшаться, ходил по больнице, заглядывая в палаты и пытаясь найти лечащего врача. Медики приняли это за буйное поведение и изолировали пациента в душном помещении, навесив снаружи амбарный замок.

О смерти пациента врачи узнали, когда его прибыл навестить отец. Тот зашел в палату и увидел, что с кровати сына сняли постельное белье. Медики пытались убедить его, что пациента перевели в другую палату. По требованию родственника его проводили к двери, за которой находился его сын. На ней висел замок, ключ от которого не могли найти в течение получаса. Мужчина потребовал срезать его болгаркой. Колмаков-старший заявил, что это была душная подсобка, не приспособленная для пребывания больных. Там он обнаружил тело сына, которое лежало на полу у батареи.

По словам мужчины, никто из медперсонала не стал проводить реанимацию. Сделать массаж сердца и искусственное дыхание пожилой человек пытался сам. Медсестра лишь проверила у пациента пульс.

«Когда папа с сестрой стояли перед Володей на коленях, они заметили, что кто-то из персонала подкладывает в "палату" сумку Володи и его телефон. Понимаете, они заперли его без телефона, без воды и забыли!» — рассказала журналистам сестра погибшего Анна Иванова.

Согласно результатам вскрытия, Владимир Колмаков умер от отека легких, пишет издание. Его врач объяснила, что пациента заперли на пять минут, однако родные уверены, он пробыл взаперти не один час. Родственники погибшего направили заявления в прокуратуру Бурятии и Баргузинского района, а также обратились в Следственный комитет, в Минздрав и Росздравнадзор с просьбой разобраться в ситуации.

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