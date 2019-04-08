Беспомощных пациентов российской психбольницы обокрали на сотни тысяч рублей

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о хищении средств со счетов пациентов городской психиатрической больницы №3. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Сотрудник больницы (специалист по социальной работе), в обязанности которого входила обработка персональных данных стационарных больных, имея доступ к находящимся на банковских счетах денежным средствам, в 2016 году похитила у двух пожилых пациентов более 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сотрудница больницы похитила средства со счетов пациентов, которые по состоянию здоровья и в силу возраста «не могут в полной мере самостоятельно защищать свои права и не имеют родственников».

В отношении работника медицинского учреждения возбуждено дело по части 3 статьи 159.3 УК России (мошенничество с использованием электронных средств платежа лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

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