Девушка-комик полежала в психбольнице и поделилась впечатлениями

Российский комик Татьяна Щукина рассказала о своем лечении от депрессии в петербургской психиатрической больнице. Ее тред, посвященный будням пациентов, набрал популярность в Twitter.

Девушка заявила, что пишет серию постов для того, чтобы развенчать стереотипы о подобных клиниках. Она заметила, что делает это, пользуясь «ажиотажем», который вызвало ее сообщение о диагнозе.

По словам Щукиной, она ни разу не встретила буйного пациента. «Здесь безопасно. На моем отделении все лежат с депрессией и тревожностями. Все грустные, но не опасные», — пояснила она. При этом девушка заметила, что даже в таком окружении лечиться лучше, чем вовсе не прибегать к услугам врачей.

Щукина уточнила, что решение о госпитализации принимает психотерапевт. После первичного приема можно выбрать платное или бесплатное (месячное) пребывание в клинике.

Комик рассказала, что лечиться от депрессии — тяжелый долгий труд. «Терапия — труд. На нее уйдут годы. Каждый день — борьба. Постоянная борьба. Не опустить руки очень тяжело. Но эта чертова жизнь стоит того», — написала Щукина. По ее словам, организм сильно сопротивляется лечению, так как привык находиться в депрессивном состоянии.

Среди минусов пребывания в больнице Щукина отметила скуку и некачественное питание. «Есть это невозможно. Заведите себе друзей перед тем, как лечь сюда. Чтобы кто-нибудь приносил нормальную еду», — пояснила девушка.

В финале комик посоветовала не бояться обращаться за помощью. «Я сейчас жива только благодаря своевременному вмешательству врачей», — сообщила она.

Публикации из треда набирали от двух до шести сотен лайков. Многие пользователи благодарили девушку за рассказ и заявляли, что ее публикации заставили их задуматься о своем здоровье. «Столько жизы, держись, сестра!» — писали они.

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