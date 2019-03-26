Мускулистая китаянка поразила пользователей соцсетей

Студентка из Китая восхитила пользователей соцсетей — несмотря на юный возраст и миловидную внешность, ее достижениям в бодибилдинге легко позавидуют взрослые мужчины. Как пишет The Daily Mail, при росте в 155 сантиметров девушка способна поднять 120 килограммов — двое больше ее собственного веса.

Китаянка Чен (Cheng), известная в интернете под псевдонимом King Kong Barbie, регулярно транслирует свои тренировки на китайских видеоплатформах, включая Kuaishou и Douyin (известное на Западе как TikTok). На этих сервисах у нее уже около 300 тысяч поклонников.

Девушка рассказала изданию, что родилась в городе Фушунь, который находится в северо-восточной части Китая. С детства она была застенчивой, но любила вещи розового цвета. По словам китаянки, увлечение силовыми тренировками началось после того, как один из одноклассников сводил ее на соревнование по бодибилдингу. «Я поняла, что девушки на этом конкурсе очень красивые. Они показывали другое понимание красоты и выглядели очень здоровыми. То соревнование произвело неизгладимое впечатление на меня», — объяснила Чен.

Она отметила, что не все поняли ее увлечение, так как традиционно в Китае принято, что «женщины должны выглядеть слабыми, чтобы быть красивыми». Тем не менее Чен это нисколько не смущает. «Я надеюсь добиться здорового тела и воодушевить людей вокруг меня делать так же», — заключила бодибилдерша.

В будущем она планирует принять участие в профессиональных соревнованиях по бодибилдингу.

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