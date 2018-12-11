Бодибилдер увидел жестокий мем с собой и принялся оправдываться

Пользователи Reddit умилились оправданиям датского бодибилдера Сорена Фалби (Søren Falby), которого оскорбил мем с его участием.

Автор юмористической картинки, опубликованной на Facebook, предположил, что мужчина может ударить женщину. Подпись к снимку накачанного Фалби сообщала: «Он бьет твою маму. Твои действия?». Подразумевалось, что никто не рискнет дать отпор здоровяку.

33-летний бодибилдер поспешил оправдаться в комментариях к посту. «Я не собираюсь бить чью-либо маму. Я люблю свою маму до смерти, и она убьет меня, если я когда-нибудь ударю женщину», — ответил он, сопроводив текст смайлом-сердечком. К публикации Фалби прикрепил фото с матерью.

Посетители Reddit пришли в восторг от ответа бодибилдера. «Он просто милый медвежонок», — написал один из них. «Он отличная ролевая модель для детей», — согласился с ним другой юзер. Некоторые пользователи пошутили, что Фалби все-таки способен на насилие — в том случае, если кто-то обидит его любимую маму.

Фалби известен своей привязанностью к матери. Бодибилдер часто публикует совместные фото с ней и сопровождает их нежными комментариями.

Ранее пользователи сети обратили внимание на юмористический тред на Reddit, в котором девушки со всего мира демонстрировали свои красивые лица, а затем превращали их в уродливые с помощью гримас.

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