Красотки принялись уродовать себя ради смеха

Развлекательный портал Bored Panda обратил внимание на тред, в котором девушки со всего мира в момент превращают красивые лица в уродливые с помощью гримас.

В треде PrettyGirlsUglyFaces («Красивые девушки, уродливые лица») на Reddit девушки публикуют фото «до» и «после». На снимке слева они принимают «рабочие позы», характерные для Instagram, демонстрируют безупречный макияж. На фото справа — разоблачения. Модели выпячивают вторые подбородки, кривые зубы и толстые животы, которых не было видно на образцовых снимках.

Фото: Reddit 1 /3

Подобные фото также размещаются в блоге Tumblr с аналогичным названием. В настоящее время на него подписаны 69,5 тысячи человек. «Я не знаю, почему я продолжаю показывать это в интернете, но, по-видимому, людям это нравится», — пишет одна из героинь треда, которая сняла себя снизу, подчеркнув свой второй подбородок.

Появлениям тредов предшествовал флешмоб, посвященный красавицам и чудовищам, уживающимся в одном человеке. Последний такой флешмоб стартовал в сети мае текущего года. Фотографируя кривляния, девушки высмеивают стремление показаться идеальными в Instagram.

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