Отец-неумеха попытался сфотографировать дочь и изуродовал ее

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Пользовательница Twitter по имени Симран (Simran) опубликовала свой «изуродованный» портрет, сделанный отцом. Оказалось, что устрашающее фото появилось в результате экспериментов с режимами съемки.

Как пояснила героиня, отец хотел попробовать режим панорамы. «Мой отец пытался сделать мои панорамные снимки. Я злая, как сука», — подписала она изображения.

Публикация набрала почти 350 тысяч лайков. Комментаторы посмеялись над размазанным и смещенным изображением Симран. Они сравнили ее с главным героем мультфильма «Гадкий я». «Ты выглядишь как Грю», — писали они. Также пользователи Twitter в шутку «вклеили» девушку в новый клип рэперов Канье Уэста и Лил Пампа, где исполнители предстали в форме квадратных человечков.

«Когда ты видишь, что твой мужчина ест без тебя», — описал фото один из юзеров. Несколько пользователей поделились своими неудачными снимками, сделанными в панорамном режиме.

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