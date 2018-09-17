Бессвязный пост Леди Гаги превратили в мем на все случаи жизни

Пользователи Twitter «воскресили» странный пост Леди Гаги шестилетней давности и превратили его в мем. Микроблогеры признали бессвязное высказывание певицы, состоящее из случайных букв, цифр и прочих символов, достойным ответом на все случаи жизни.

Запись в Twitter-аккаунте Гаги появилась в ноябре 2012 года. «AAAAAAAAAAAAAHHHHHRHRGRGRGRRRGURBHJB EORWPSOJWPJORGWOIRGWSGODEWPGOHEPW09GJEDPOKSD!!!!!!!!!!!!!!!0924QU8T63095JRGHWPE09UJ0PWHRGW», — гласил пост из 126 знаков.

Спустя шесть лет пользователи Twitter сочли реакцию Гаги универсальной и пофантазировали о том, на какие еще события можно реагировать таким образом.

«Я еду по новой и внушающей ужас кольцевой развязке и понимаю, что я в неправильной полосе».

«Ваш пароль должен содержать хотя бы одну строчную букву».

«Эй, какой у тебя код для друзей в Nintendo?»

«В 2020: One Direction вернулись.

Я: ... ».

Запись Гаги шесть лет назад была опубликована сразу после победы Барака Обамы на президентских выборах в США. Певица не скрывала симпатий к демократу. Несмотря на неразборчивость поста, им поделились десятки тысяч человек. После второй волны популярности твита общее число ретвитов составило почти 190 тысяч.

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