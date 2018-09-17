Бессвязный пост Леди Гаги превратили в мем на все случаи жизни

Пользователи Twitter «воскресили» странный пост Леди Гаги шестилетней давности и превратили его в мем. Микроблогеры признали бессвязное высказывание певицы, состоящее из случайных букв, цифр и прочих символов, достойным ответом на все случаи жизни.
Запись в Twitter-аккаунте Гаги появилась в ноябре 2012 года. «AAAAAAAAAAAAAHHHHHRHRGRGRGRRRGURBHJB EORWPSOJWPJORGWOIRGWSGODEWPGOHEPW09GJEDPOKSD!!!!!!!!!!!!!!!0924QU8T63095JRGHWPE09UJ0PWHRGW», — гласил пост из 126 знаков.
Спустя шесть лет пользователи Twitter сочли реакцию Гаги универсальной и пофантазировали о том, на какие еще события можно реагировать таким образом.
«Я еду по новой и внушающей ужас кольцевой развязке и понимаю, что я в неправильной полосе».
«Ваш пароль должен содержать хотя бы одну строчную букву».
«Эй, какой у тебя код для друзей в Nintendo?»
«В 2020: One Direction вернулись.
Я: ... ».
Запись Гаги шесть лет назад была опубликована сразу после победы Барака Обамы на президентских выборах в США. Певица не скрывала симпатий к демократу. Несмотря на неразборчивость поста, им поделились десятки тысяч человек. После второй волны популярности твита общее число ретвитов составило почти 190 тысяч.