Восковая фигура Леди Гаги ужаснула пользователей сети

Восковая статуя американской певицы Леди Гаги, выставленная в музее в Перу, напугала пользователей сети. На это в понедельник, 23 октября, обратил внимание портал High Snobiety.

— Natalie Grace Alford (@NatalieGABand) 20 октября 2017, 14:29

«Это восковая фигура инопланетного таракана, который убил Леди Гагу и надел ее кожу», — написала в Twitter пользователь @NatalieGABand.

«Как, черт побери, так получилось, что кому-то ЗАПЛАТИЛИ за то, чтобы профессионально выполнить скульптуру Леди Гаги, которая выглядит ТАК?» — удивился @colinclark1995.

Юзеры предложили немедленно уволить скульптора.

«Почему новая восковая фигура Леди Гаги выглядит так, как будто ей не хватает одного евро на хостел?» — сыронизировал @ryancollinshair.

В феврале Леди Гагу обвинили в служении сатане и участии в мировом заговоре из-за выступления на Супербоуле.