Леди Гага обсудила психические отклонения с принцем Уильямом

Британский принц Уильям привлек американскую поп-певицу Леди Гагу к участию в благотворительном проекте, посвященному психическим заболеваниям. Герцог Кембриджский позвонил исполнительнице в Лос-Анджелес по видеосвязи из своего дома в Лондоне. Запись опубликовало агентство Associated Press во вторник, 18 апреля.

«Пришло время, когда разговоры о душевном здоровье должны восприниматься нормально. Потому что это то же самое, что и физическое здоровье», — отметил Уильям.

Главная цель проекта состоит в том, чтобы люди «перестали прятаться» и открыто заговорили о своих отклонениях.