Леди Гага представила новый сингл на фестивале Coachella

Видео: Alex Van / YouTube

Американская певица Леди Гага выступила на музыкальном фестивале Coachella с новой песней. Видеозапись концерта опубликована на YouTube-канале пользователя Alex Van.

Композиция получила название The Cure.

Леди Гага приняла участие на фестивале вместо певицы Бейонсе, которая отказалась выступать из-за беременности. Исполнительница также отложила свои выступления на следующий год по рекомендации врачей.

Coachella — трехдневный музыкальный фестиваль, который проводится в долине Коачелла в штате Калифорния. В 2017-м году мероприятие проходило с 14 по 16 апреля, в нем приняли участие такие группы, как Radiohead, the xx, New Order, а также исполнители Лорд, Кендрик Ламар и Трэвис Скотт.