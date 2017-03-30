Леди Гага рассказала о хронической боли в бедре

Американская поп-певица Леди Гага стала главной героиней нового номера британского медицинского журнала Arthritis Magazine. Она дала изданию большое интервью, в котором рассказала о том, как преодолевает хроническую боль в бедренном суставе. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает NME.

В интервью певица делится опытом борьбы с заболеванием бедренного сустава. В 2013 году во время турне певица получила перелом бедра и была вынуждена перенести хирургическую операцию. После этого она стала испытывать боль. Леди Гага говорит о том, что она старалась игнорировать ее, но такое отношение к своему здоровью не принесло облегчения.

«Как бы то ни было, боль в бедре не остановит меня», — сказала артистка.

Весенний номер издания Arthritis Magazine готовится к печати.

Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джерманотта) прославилась в 2008 году благодаря вызывающему образу и таким хитам, как Poker Face, Just Dance, Paparazzi. Певица занимается дизайном одежды и благотворительностью, снимается в кино и сериалах, к примеру, в «Американской истории ужасов».