Леди Гага выступит вместо беременной Бейонсе на фестивале Коачелла

Певица Бейонсе отказалась выступать на музыкальном фестивале Коачелла из-за беременности. Ее заменит Леди Гага, сообщает Associated Press.

Бейонсе заявила, что врачи не рекомендовали ей участвовать в концертах. Она отложила свои выступления на следующий год.

Леди Гага подтвердила свое участие в Twitter. Она опубликовала постер фестиваля, на котором среди других исполнителей указано ее имя.

«Давайте устроим вечеринку в пустыне!» — написала певица.

2 февраля Бейонсе объявила, что беременна двойней. В тот же день она выложила в Instagram снимки с откровенной фотосессии, в которой приняла участие.

Коачелла — трехдневный музыкальный фестиваль, который проводится в одноименной долине в штате Калифорния. В 2017-м году он пройдет с 14 по 16 апреля. В нем примут участие группы Radiohead, the xx, New Order, а также исполнители Лорд, Кендрик Ламар и Трэвис Скотт.