«Идеальная пара» из Instagram скончалась от передозировки наркотиков

Молодая пара из Калифорнии, 23-летняя Мишель Авила (Michelle Avila) и ее 20-летний бойфренд Кристиан Кент (Christian Kent), умерли от передозировки наркотиков. Издание Metro отмечает, что со стороны влюбленные выглядели как «ходячая реклама идеальной пары округа Ориндж». Свое счастье они постоянно документировали в Instagram.

Тела молодых людей обнаружила мать Авилы Адриана. Они лежали в детской постели Мишель в обнимку. В ночь перед смертью пара посетила вечеринку в доме друга, но не принимала активное участие в веселье. Алкоголь Авила и Кент не пили, сославшись на то, что принимают прописанные им противогрипповые антибиотики.

Молодые люди встречались чуть больше года. Они познакомились в кафе, где работала Мишель. У пары обнаружились общие интересы, в частности, они оба увлекались серфингом. Отец девушки был уверен, что влюбленные живут «прекрасной жизнью», по его признанию, он опустошен и винит себя за то, что не смог распознать, что его дочь принимает наркотики.

Film from the 4th of July with good company 🇺🇸 / taken by @madisonxhooper Фото опубликовано @_michelleavila_

Мать девушки подтверждает, что тоже никогда не замечала увлечение дочери наркотиками. Родители полагают, что произошедшее указывает на то, что не все идеальное на первый взгляд является таковым. По словам родных, на страницах в Instagram они представали счастливыми и беззаботными, целовались на пляже, держались за руки. Их снимки не выдавали каких-либо проблем в жизни.

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