Блогер одурачила Instagram идеальным профилем про красивую жизнь

Блогер Кэролин Стрич (Carolyn Stritch) решила ради эксперимента обмануть своих подписчиков. Она заявила, что планирует отпраздновать 22-летие в Диснейленде, и опубликовала фото о подготовке к поездке в знаменитый парк развлечений, а затем снимок у его ворот. Когда все поверили в то, что девушка действительно посетила Диснейленд, и снимки стали вирусными, выяснилось, что никакой поездки не было, а самой Стрич вовсе не 22, а 32 года, пишет Metro.

Фото опубликовано @theslowtraveler

Сначала девушка опубликовала в Instagram фото в кровати, написав, что она готовится к полету в Диснейленд, что, по ее выражению, должно стать ее «собственной сказкой». «Человеческие возможности намного превосходят наше воображение!» — отметила она под фотографией. В комментариях подписчики принялись поздравлять девушку, признаваясь, что немножко ей завидуют.

На следующем снимке девушка уже стояла у замка Спящей красавицы. Подпись гласила: «Я отправилась в Калифорнию. Стою я перед замком Спящей красавицы — мой сумасшедший, только мой 22-й день рождения. Завтра я вернусь домой, и все будет не так, как прежде! Я все время говорю себе: делать невозможное весело. Жизнь такая, какой ты ее создаешь!». Стрич вновь начали поздравлять, кое-кто назвал снимок лучшим из всех в ее Instagram.

Фото опубликовано @theslowtraveler

Однако бдительные пользователи заподозрили обман. «Фэээээээйк», — писали они наперебой, заметив, что фотография была украдена девушкой из другого аккаунта.

Позже Стрич созналась, что проводила социальный эксперимент. На самом деле ей не 22, а 32 года. Чтобы казаться моложе и привлекательнее, она использовала программу для преображения внешности. Девушка одурачила аудиторию ради того, чтобы показать, как на самом деле легко провести поклонников Instagram, которые принимают фотографии за факты. Блогер опубликовала колонку, в которой объяснила суть опыта. Читатели назвали эксперимент «большим и нужным проектом».

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