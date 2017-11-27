Жена разоблачила измену мужа благодаря одному снимку в Instagram

Детский стоматолог Юлия Агранович через Instagram раскрыла измену собственного мужа, обнаружив в аккаунте посторонней девушки вид, открывающийся из окна их спальни. Историей обмана Агранович поделилась на своей странице.

Убедившись, что снимок действительно сделан из их комнаты, девушка спросила супруга в комментариях, давно ли он приводит в их дом проституток. После она сделала репост записи любовницы на своей странице, вступила с ней в переписку, скриншоты которой также опубликовала. Любовница посоветовала Агранович «заканчивать цирк и начинать жить реальной жизнью».

Скриншот: @agranovych 1 /7

Агранович удалось найти других любовниц мужа и связаться с ними. «Остальные девочки оказались приятнее, не такие агрессивные. Одна даже в трубку мне рыдала, не знала, что женат», — рассказывает она.

За девушку вступились сотни пользователей Instagram. Они высказали ей слова поддержки, посоветовав оставить в уходящем году мужа с «истекшим сроком годности», и пожелали счастья с другим мужчиной.

Обманутая супруга уверяет, что не обиделась на мужа. «Для меня ты умер еще в декабре 2016, когда бросил меня совсем одну с нашей общей бедой», — обратилась она к нему в Instagram.

Девушка поблагодарила неравнодушных, высказавших ей поддержку. «Не обидно, что сейчас мне телефон обрывают несколько отчаявшихся любовниц моего будущего бывшего горе-мужа. Даже не обидно, что человек, которого я всей душой любила столько лет и была ему преданной, оказался *** (недостойным человеком)», — констатирует она.