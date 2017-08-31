Разоблачены хвастающиеся операциями пластические хирурги

Большинство авторов популярных Instagram-аккаунтов о пластической хирургии не являются сертифицированными хирургами. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в Aesthetic Surgery Journal, результаты которого приводит издание Chicago Tribune.

Специалисты обнаружили почти два миллиона публикаций, в которых были упомянуты около 20 хештегов, связанных с пластической хирургией. Эксперты изучили снимки с грудными имплантатами, результатами липосакции и «бразильскими попками». Анализу подверглись самые популярные посты.

Оказалось, что 26 процентов авторов — дерматологи, гинекологи и хирурги общего профиля. Настоящими пластическими хирургами оказались лишь 17 процентов.

Результаты показывают, что самые популярные посты в Instagram, на которых демонстрируются фото «до» и «после» пластической операции, представляют работы стоматологов или косметологов.

Ведущий автор исследования и пластический хирург Медицинского колледжа в Чикаго Кларк Ширл рассказал, что большинство желающих изменить что-то в своей внешности в первую очередь отправляются на поиски специалиста в соцсетях. Он назвал результаты работы сигналом к действию, поскольку настоящие хирурги проигрывают в конкурентной борьбе с популярными самозванцами. Также Ширл пояснил, что подобная тенденция опасна для клиентов.