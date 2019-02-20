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Бодибилдерша попозировала в бикини и получила обвинение в распространении порно

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Лара Чжан

Киберполиция Китая обвинила австралийскую культуристку китайского происхождения Лару Чжан (Lara Zhang) в распространении порнографии из-за публикации в соцсетях видео в бикини. Об этом сообщил SupChina.

В июле 2018 года спортсменка опубликовала видео в китайской социальной сети Weibo, в котором она демонстрировала разнообразные позы, одевшись в зеленое бикини и туфли на высоком каблуке. В феврале 2019 года китайские киберполицейские объявили видео противоречащим «правилам национальной безопасности» и предупредили Чжан, что она размещает в сети неприемлемый контент.

«Такое поведение подлежит расследованию в отделах государственной безопасности и будет наказываться в соответствии с действующим законодательством», — говорилось в заключении.

Чжан отвергла обвинения и настаивала на том, что ее одежда является спортивным костюмом для профессиональных бодибилдеров. Культуристка добавила, что китайская киберполиция «регрессивна и невежественна».

Спортсменка отметила, что будет бороться за свои права.

В феврале китайские власти ввели ограничения для женщин-стримеров. Девушкам установили дресс-код, согласно которому нельзя появляться в прямых эфирах в нижнем белье, сексуальной униформе, одежде телесных цветов и обтягивающих тело костюмах. Ограничение распространяется пока на одну провинцию Хубэй, но чиновники рассчитывают в будущем распространить правила по всей стране.

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