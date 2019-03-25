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YouTube-блогер погрыз голову свиньи на глазах у толпы веганов

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YouTube-блогер Sv3rige, выступающий против веганства, пришел на фестиваль веганов в английском Брайтоне и начал есть свиную голову на глазах посетителей. Как сообщает The Sky News, мужчина назвал это акцией протеста, так как веганство является «человеческой жестокостью».

Организаторы VegFest заявили, что блогер стал частью запланированных ранее акций протеста «мясоедов». «Мы сделали это, а нас всего было восемь, потому что веганство — это недоедание. Вы не можете получить более 15 питательных веществ из растений. Некоторые из нас — бывшие веганы, которые заболели из-за этого», — сказал Sv3rige телеканалу про свою акцию.

В момент, когда мужчина начал откусывать куски плоти от головы, его стали окружать веган-активисты с табличками, на которых было написано «Мясо — это убийство», «Это не еда, это — насилие». Менеджер фестиваля Тим Барфорд (Tim Barford) рассказал изданию Brighton and Hove Independent, что ожидал подобных акций и что на место прибыла полиция, которая ограничилась предупреждением.

Фестиваль веганов проходит в Брайтоне уже одиннадцатый раз. На этот раз он состоялся 23 и 24 марта, в нем приняли участие около 10 тысяч человек.

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Ссылки по теме
'Veganism is human cruelty': Protester eats raw pig's head outside vegan festival
Man eats raw pig’s head outside Brighton vegan festival Vegfest Read more at: https://www.brightonandhoveindependent.co.uk/news/man-eats-raw-pig-s-head-outside-brighton-vegan-festival-vegfest-1-8862277
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