Невеста-веган отказалась звать на свадьбу мясоедов и попала под шквал критики

Девушка отказалась приглашать родственников на веганскую свадьбу, объяснив свое решение нежеланием «принимать в гости убийц». Скриншот с постом из сообщества в Facebook, в котором невеста рассказала о своей проблеме, опубликовал юзер Reddit с ником Gelatin_MonKey.

Другой юзер под ником Lockraemono обнаружил еще несколько сообщений девушки, в которых говорилось, что подружки невесты также не приглашены из-за «полностью веганского списка гостей». Одна из знакомых невесты заверила, что семья всегда поддерживала веганство девушки и никогда не «атаковала» ее из-за этого.

В комментариях пользователи раскритиковали решение девушки, посчитав его глупым и чересчур радикальным. «Делай на своей свадьбе что хочешь, все в твоей власти. Но, черт возьми, если это не абсолютное безумие», — посчитал юзер Monochrome_Fox.

В феврале 2019 года новозеландка отправила знакомой предложение стать подружкой невесты на свадьбе. Вместо обычной открытки она использовала упаковку от теста на беременность, такую инициативу не оценили комментаторы в Facebook.

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