Платье с чересчур откровенным разрезом ошеломило его покупательницу

Британская студентка Бетани Мур (Bethanie Moore) заказала в онлайн-магазине PrettyLittleThing черное миди-платье с длинным рукавом. Однако доставленный товар сильно отличался от обещанного на сайте: разрез на платье обнажил ее половые органы, замечает The Sun.

Мур сэкономила на платье пять фунтов, заплатив за него 10 фунтов стерлингов. Платье с запахом, описываемое на сайте как элегантное, едва покрывало ее пупок. Для того, чтобы показать его погрешность в соцсетях, ей пришлось использовать эмодзи, чтобы прикрыть интимные места, которые обнажало изделие.

По словам девушки, она специально досконально изучила вопрос размерами и заказала размер L (14-й в британской системе измерения — прим. «Ленты.ру»). Она представляла, что платье иначе смотрится на моделях, которые носят XS, чем будет смотреться на ней, но такой разницы не ожидала. Мур считает, что такой подход производителей одежды к пошиву заставляет женщин Британии испытывать неуверенность в себе, чувствуя себя крупнее установленной нормы.

Подписчиков Мур ее история развеселила. Кое-то написал, что ему понравился необычный фасон. Сама девушка иронично назвала себя «законодательницей моды». «Я думаю, важно, чтобы размер был точным, и девушек не заставляли бы чувствовать себя больше, чем они есть на самом», — заключила обладательница покупки. Она отметила, что чувствует давление со стороны людей, которые придерживаются надуманных стандартов стройности.

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