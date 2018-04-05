Джинсы-стринги вызвали недоумение в сети

Новинка PrettyLittleThing вызвала ступор у поклонников бренда. Джинсы-стринги, которые марка запустила в продажу, не нашли понимания среди потенциальных покупателей. Возмущение они излили в Twitter.

На новую модель очень коротких шорт, граничащих с трусами, обратила внимание пользовательница с ником @fashi0nkiller. «Я, конечно, люблю Pretty Little Thing, но ЧТО ЭТО, ЧEРТ ВОЗЬМИ, ТАКОЕ?» — написала девушка в Twitter.

Твит неожиданно для ее автора стал вирусным. Фотография джинсов-трусов широко разошлась по сети. В комментариях под записью девушки недоумевали, для чего предназначен этот предмет одежды. Некоторые предположили, что в таких шортах можно сходить на вечеринку, однако большинство сошлось на мнении, что безопаснее носить их исключительно дома.

Вскоре девушки выяснили, что джинсы-стринги — не новая идея. Оказалось, что в подобный предмет гардероба раньше был в арсенале американской певицы Азилии Бэнкс.

PrettyLittleThing предлагает купить откровенные шорты за 15 фунтов стерлингов (1200 рублей по текущему курсу). В описании на сайте модель предлагают комбинировать с джинсами, с дырками в тех местах, которые прикрывают шорты.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!