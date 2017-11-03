Телеведущая обнажилась в прямом эфире в попытке вытряхнуть паука из трусов

Пользователи сети обсуждают видеоролик, в котором румынской ведущей шоу «Браво, у вас есть стиль!» Иллинке Вандичи (Illinca Vandici) пришлось раздеться во время эфира, чтобы вытряхнуть из нижнего белья воображаемого паука. Об этом сообщает The Daily Mail.

В разгар шоу Вандичи решила, что в ее трусах насекомое и, задрав платье, принялась его изгонять. Соведущий программы тоже попытался спасти девушку, но паука на месте не оказалось. После энергичных попыток избавиться от несуществующей угрозы девушка вернулась в исходную позицию и продолжила вести программу.