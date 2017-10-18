Американец попытался сжечь пауков и спалил дом

Житель Аризоны, решивший избавиться от пауков с помощью газовой горелки, спалил дом. Об этом сообщает The Independent.

Как сообщает издание, пожарные прибыли к дому через 11 минут после вызова и обнаружили объятое пламенем строение. Обитатель жилища пояснил, что газовой горелкой уничтожал паутину под домом и живущих там пауков, но огонь перекинулся на само здание. К этому времени он с помощью соседей уже вынес из дома пожилую мать.

23 пожарных смогли справиться с огнем за 11 минут: в результате никто не пострадал, кроме пожилой женщины, которую травмировали во время эвакуации. Точный ущерб, понесенный домовладельцем, подсчитают позднее.