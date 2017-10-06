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Японец спалил квартиру с женой и пятью детьми

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В японском городе Хитати (префектура Ибараки) в результате пожара погибли женщина и пятеро ее детей. Об этом сообщает NHK.

На место происшествия прибыли спасатели, которые обнаружили тела погибших. Позже в один из полицейских участков пришел мужчина, который заявил, что он является отцом семейства, а также сознался в совершении поджога.

О причинах, толкнувших японца на преступление, не сообщается. Он задержан, с ним работают следователи.

26 мая сообщалось, что в Японии мужчина, находившийся в вагоне скоростного поезда «Синкансэн», поджег стопку журналов, лежавшую на столике. Огонь удалось оперативно потушить, никто не пострадал. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. На предварительном допросе мужчина рассказал, что совершил свои действия, так как «поезд приближался к станции Окаяма», но никак не объяснил мотивов своего поступка.

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