В Японии мужчина устроил поджог в скоростном поезде

В Японии мужчина, находившийся в вагоне скоростного поезда «Синкансэн», поджег стопку журналов, лежавшую на столике. Об этом сообщает NHK.

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Огонь удалось оперативно потушить, пострадавших нет. Злоумышленник задержан сотрудниками полиции. На предварительном допросе мужчина рассказал, что совершил свои действия так как «поезд приближался к станции Окаяма» но никак не объяснил мотивов своего поступка.

26 сентября 2016 года, в Японии скоростной состав, следовавший по маршруту Токио — Киото, был остановлен из-за змеи на борту. Один из пассажиров сообщил, что заметил в проходе между креслами 30-сантиметровую коричневую рептилию. Машинист остановил поезд.

Полиция обыскала состав и обнаружила молодого полоза. Как подозревают стражи порядка, его тайком перевозил один из пассажиров. Однако никто из находившихся в вагоне в этом не признался. В результате инцидента никто не пострадал.