Мощный лесной пожар начался в районе японской АЭС «Фукусима-1»

В зоне отчуждения вокруг аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» вспыхнул сильный лесной пожар. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, огнем охвачено примерно 20 гектаров прилегающей к АЭС территории. С пожаром борются около 240 спасателей, используются специально оборудованные вертолеты. Пока эти усилия не принесли результатов: из-за сильного ветра пламя продолжает быстро распространяться.

Материалы по теме Фукусима. Зона отчуждения Авария на атомной электростанции, навсегда изменившая лицо ядерной энергетики

2 февраля сообщалось, что по результатам обследования второго реактора японской АЭС «Фукусима-1» зафиксирован смертельный уровень радиации. Интенсивность облучения составляет 530 зиверт в час (доза в 20 зиверт приводит к моментальной смерти).

11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение. За подземными толчками магнитудой 9,1, зафиксированными у восточного побережья острова Хонсю, последовало цунами. Природная катастрофа вызвала аварию на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей, в результате удара стихии и последующей аварии погибли 18 тысяч человек.