Невеста сделала приглашение на свадьбу из теста на беременность и была обругана

Девушка из Новой Зеландии отправила своей знакомой оригинальное предложение стать подружкой невесты на ее свадьбе: вместо открытки она взяла использованную упаковку от теста на беременность. На публикацию снимков обратил внимание Daily Mail.

«Я опоздала … прошу тебя быть моей подружкой невесты», — гласила надпись на упаковке. Фраза в таком контексте обыгрывала состоявшийся факт беременности как причину бракосочетания.

Фотографию приглашения выложили в свадебной группе Facebook, под постом недовольные женщины оставили комментарии с критикой поступка новозеландки. Многие остались обиженными «шуткой» о беременности. Часть пользовательниц посчитала, что такие вещи оскорбляют людей, которые «не могут забеременеть или страдают из-за выкидышей».

Некоторые комментаторы заметили грамматические ошибки в конструкции предложения невесты, что также стало причиной оскорблений в адрес женщины.

В декабре 2018 года британка нашла новогодние подарки от своего бойфренда, расстроилась их однообразием и рассказала об этом в сети. Но пользователи не поддержали девушку.

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