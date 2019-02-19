Побывавшая в сумасшедшем доме девушка поделилась опытом

Американский развлекательный портал Bored Panda опубликовал историю девушки, побывавшей в психиатрической лечебнице. Пациентка подробно описала свой опыт пребывания в госпитале и показала фотографии оттуда.

Автор рассказала пожелала остаться анонимной, а также не уточнила, о какой стране идет речь. Девушка почувствовала ухудшение психического состояния в январе. У нее диагностировали пограничное расстройство личности и склонность к суициду и поместили в клинику. Она провела в больнице несколько дней и, вернувшись домой, решила рассказать, что психлечебница «не так плоха, как ее изображают в фильмах».

Комната, в которой расположили девушку, была «довольно удобной». В ней находилась односпальная кровать, кресло и шкафчик без дверей для хранения личных вещей. Клиника предоставляет пациентам пижаму, шампуни и гели для душа в одноразовой упаковке, шарик для снятия стресса и пакетик с лавандой. Не возбраняется брать в палату собственные средства гигиены, кроме спреев. В палате достаточно розеток, что автору рассказа показалось излишним, ведь проносить провода с собой запрещено. В помещении было немого душно, поскольку батарея не выключалась, а окно по соображениям безопасности не открывалось более чем на пару сантиметров.

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Рядом с палатой девушки располагался кабинет медсестры, а за ним — дверь во внешний мир. В качестве мест для досуга пациенты используют столовую, в которой можно поесть и пообщаться с другими людьми, внутренний дворик для прогулок и комнату отдыха, где можно почитать и посмотреть телевизор.

Девушка предупреждает, что в стационаре довольно скучно, поэтому лучше взять с собой книгу. Кроме того, ей разрешили пользоваться ручкой, чтобы вести дневник, в котором она фиксировала свое состояние.

Первая встреча автора публикации прошла неудачно: она чувствовала, что ее не слушают, пришла в ярость, выбежала из кабинета и остаток дня провела в слезах. Работница клиники на всякий случай вынула шнурки из ее кед. «Я провела остаток недели, чувствуя себя немного нелепо [без шнурков]», — вспоминает она.

Героиня рассказа также показала картины, которые она рисовала во время пребывания в больнице. К примеру, она изобразила на листе 22 глаза. По ее словам, рисунок отражает боязнь, что она — участница эксперимента, за которым все наблюдают. Этот страх овладевает ею в периоды стресса.

Девушка заверила, что не держит зла на медперсонал. «Их самым большим преступлением было, вероятно, переутомление и усталость. Мне стало жалко одну медсестру, которая отработала пять долгих смен подряд», — говорит она.

Бывшая пациентка заметила, что после лечебного заведения чувствует себя гораздо лучше. Материал на Bored Panda собрал десятки комментариев с благодарностями за попытку разрушить стереотип о психиатрической лечебнице как о сумасшедшем доме. Те, кто никогда не сталкивался с подобными заведениями, удивился условиям содержания пациентов. В частности, некоторых поразило, что больным разрешается пользоваться мобильным телефоном.

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