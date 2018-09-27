Делавшего кукол из детских трупов россиянина захотели отпустить из психбольницы

Врачи психиатрической клиники №2 направили в суд ходатайство об изменении принудительного лечения 52-летнему Анатолию Москвину, который выкапывал из могил трупы малолетних девочек в возрасте от трех до одиннадцати лет и делал из них кукол. Об этом в четверг, 27 сентября, в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Новгорода сообщили kp.ru.

Шесть лет назад Москвина отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Сейчас медики считают, что он не опасен, и просят суд отпустить его на амбулаторное лечение на дому. Заседание состоялось 27 сентября. Москвина отправили на очередную психиатрическую экспертизу. По ее результатам станет известна дальнейшая судьба мужчины, которого СМИ окрестили «повелителем мумий».

24 ноября 2016 года сообщалось, что Москвину продлили срок принудительного лечения в стационаре.

В 2011 году Москвина задержали по подозрению в повреждении надгробий, надругательстве над телами умерших и местами их захоронений. При обыске в его квартире и гараже были обнаружены 23 мумифицированных тела молодых женщин и девочек. Москвин объяснил свои действия тем, что мумии заменяли ему дочь, которую он всегда хотел иметь. Отмечается, что мужчина наряжал их в красивые платья, разговаривал с ними и устраивал для них праздники.

Экспертиза установила, что Москвин психически болен, и направила его на принудительное лечение. Срок пребывания в медучреждении несколько раз продлевался.

Пожилым родителям, проживавшим вместе с ним, Москвин говорил, что мумии необходимы для научной работы. Мужчина является признанным специалистом в области истории и некрополистики (вспомогательная дисциплина, которая занимается изучением кладбищ).

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