Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на руководителя следственного отдела по Ленинскому району города Константина Правосудова.

Злоумышленнику вменяется подделка документов и хранение наркотиков в крупном размере, но он будет освобожден от уголовной ответственности. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Кондрашина психически больным, нуждающимся в применении к нему принудительных мер медицинского характера.

«Мужчина страдает хроническим заболеванием психики, поэтому не осознает общественно опасный характер своих действий. В связи с этим следователь вынес постановление о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера с освобождением его от уголовной ответственности. Постановление утверждено прокурором и будет направлено в суд», — сообщил представитель следственных органов.

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1 февраля стало известно о 36-летнем терапевте, который в 16 лет жестоко убил своего одноклассника и выпил его кровь, после чего был помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2012 году. По словам самого Кондрашина, после он успел поработать в одной из коммерческих аптек, а 28 ноября 2018 года устроился на работу в городскую больницу №11. Его взяли на должность терапевта с испытательным сроком.

Кондрашин активно писал на медицинских форумах, где один из врачей узнал в нем своего бывшего пациента и обратился в правоохранительные органы. По словам источника, близкого к следствию, при обыске у него были найдены поддельные дипломы о высшем образовании — в том числе медицинский, а также марихуана.

Лжеврачу предъявили обвинения по части 2 статьи 228 («Хранение наркотических средств») и части 3 статьи 327 («Использование заведомо подложного документа») УК РФ. По решению суда его заключили под стражу. Главврача больницы привлекли к административной ответственности за прием Кондрашина на работу.

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