Осужденный за убийство и выпущенный из психбольницы россиянин стал врачом

Житель Челябинска Борис Кондрашин, осужденный за жестокое убийство и прошедший принудительное лечение в психбольнице, устроился на работу терапевтом. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает Ura.ru.

В 16 лет Кондрашин жестоко убил своего одноклассника, после чего был помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2012 году. По словам самого Кондрашина, после он успел поработать в одной из коммерческих аптек, а 28 ноября прошлого года устроился на работу в городскую больницу №11. Его взяли терапевтом с испытательным сроком.

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Как отмечает издание, Кондрашин активно писал на медицинских форумах. Там один из врачей узнал своего бывшего пациента, после чего обратился в правоохранительные органы. По словам источника, близкого к следствию, при обыске у Кондрашина были найдены поддельные дипломы о высшем образовании — в том числе медицинский, а также марихуана.

В настоящее время 36-летнему лжеврачу предъявлены обвинения по части 2 статьи 228 («Хранение наркотических средств») и части 3 статьи 327 («Использование заведомо подложного документа») УК РФ. Решением суда обвиняемый заключен под стражу.

По данным Ura.ru, главврача клиники уже привлекли к административной ответственности за прием Кондрашина на работу. По этому поводу городское управление здравоохранения готовит специальное сообщение.

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