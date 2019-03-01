Российский солдат не смог попасть к врачу и умер

В поселке Белоярском (Свердловская область) умер 20-летний солдат Алексей Фомин, которому отказали в медицинской помощи и отправили в военный госпиталь. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Как рассказала изданию мать погибшего Татьяна Фомина, ее сын обратился в Белоярскую центральную районную больницу (ЦРБ). Терапевт отказалась принять солдата по военному билету и полису, отправив его в служебный госпиталь. На следующий день он потерял сознание и был госпитализирован на скорой в ту же больницу. На этот раз Фомину поставили диагноз ОРЗ и выписали направление на анализы. На следующий день 20-летнему солдату снова стало плохо. Он умер в машине «скорой помощи».

По данным издания, во время службы в закрытом городе атомщиков Озерске (Челябинская область) погибший начал жаловаться на отек ног и был направлен в госпиталь в Екатеринбурге. Ему поставили диагноз «тромбофлебит» и направили в 30-дневный отпуск по болезни.

Мать погибшего убеждена, что ее сына можно было спасти, если бы врач не отказалась принять его в первый день. Как сообщает издание, в Белоярской ЦРБ женщине отказались раскрыть причину смерти, сославшись на закон о соблюдении врачебной тайны. Она обратилась за помощью в Союз комитетов солдатских матерей.

Как сообщила изданию председатель Союза комитетов солдатских матерей Марина Лебедева, они готовят официальный запрос в Министерство здравоохранения. Пресс-секретарь регионального Минздрава заявил, что если поступит официальная жалоба, то она будет рассмотрена.

Согласно статье 16 Федерального закона № 326 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», при обращении за медицинской помощью пациент обязан предъявить только полис. О необходимости предъявления паспорта по программам ОМС в законе не говорится. Паспорт необходим при прикреплении к медицинской организации, которого требуют многие врачи на приеме.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!