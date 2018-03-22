В России предложили отменить бесплатную медицину

Россияне жалуются на неэффективность системы страховой медицины, поэтому следует направлять средства на лечение граждан напрямую из федерального и регионального бюджетов, минуя фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). С предложением радикально изменить действующую систему здравоохранения выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

«Давайте мы поинтересуемся, сколько средств граждан мы отдаем в ФОМС, сколько средств уходит на содержание страховых компаний. Это просто "прокладки" по перекачиванию средств граждан, просто конторки, которые перекачивают средства в медучреждения», — сказала она.

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По сути дела, страховые компании не занимаются контролем качества оказываемых медуслуг, констатировала Матвиенко. «Пусть система страхования будет добровольной для граждан. Пусть кто хочет, находится в частных страховых компаниях», — сказала спикер Совфеда.

«Зачем мы эти фонды насоздавали, давайте напрямую деньги перечислять из федерального, регионального бюджета [на лечение пациентов]. Все по-честному, все прозрачно», — добавила она и предложила изучить зарубежный опыт в этой сфере.

«Тучи чиновников. Приезжаешь в регион — самые красивые здания у отделения Пенсионного фонда, фонда обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования, отделений Центробанка. Вот на это уходят средства», — отметила Матвиенко.

В конце февраля стало известно о намерении Минздрава установить страховым компаниям целевые показатели деятельности. В случае недостижения этих целей им грозит разрыв отношений с территориальными фондами ОМС и отлучение от средств бюджета.

Обязательное медицинское страхование — часть системы государственного социального страхования, обеспечивающая равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, которая предоставляется за счет средств ОМС. Обязательное медицинское страхование осуществляется на основании Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

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