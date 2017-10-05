На москвичах поставят эксперимент по оплате допуслуг в рамках ОМС

Представители страховых компаний обсуждают с правительством проведение эксперимента по софинансированию гражданами медицинских услуг в рамках ОМС. Пилотным регионом, где опробуют такую систему, может стать Москва, сообщает в четверг, 5 октября, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии.

«Речь может идти о переходе на лимитированные гарантии, когда бесплатно начавшееся лечение может закончиться платно, или о выделении некоторых медуслуг из перечня бесплатных», — пояснил собеседник издания.

Материалы по теме Больная тема Зачем частные инвесторы вкладываются в здравоохранение

По его словам, выбор Москвы в качестве пилотного региона объясняется тем, что для проведения эксперимента требовался крупный регион с развитой сетью медицинских учреждений. Сроки реализации и параметры проекта пока обсуждаются.

При этом, как отмечает «Коммерсантъ», год назад схожий эксперимент Минздрава по запуску системы ОМС+ провалился. Он проводился в пяти пилотных регионах — Тюменской, Кировской, Белгородской, Липецкой областях и Татарстане. Гражданам с полисами ОМС предлагалось приобрести дополнительный полис и получить по нему услуги, не предусмотренные системой бесплатной медпомощи. В итоге было куплено всего несколько сотен полисов ОМС+.