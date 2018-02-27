Минздрав взялся за ужесточение бесплатной медицины

Минздрав России намерен установить страховым компаниям целевые показатели деятельности. Об этом в среду, 28 февраля, пишет «Коммерсантъ».
В случае недостижения этих целей компаниям грозит разрыв отношений с территориальными фондами ОМС и отлучение от средств бюджета.
Территориальные фонды ОМС будут выделять средства страховщикам пропорционально числу застрахованных, пишет издание со ссылкой на слова главы рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию ОМС, директора по развитию «АльфаСтрахование-ОМС» Александра Трошина. Страховая компания в течение трех дней должна получить счета от медучреждения, провести экспертизу услуг, оплатить их и вернуть остаток обратно в территориальный фонд.
Нововведения установят обязанность страховщиков соответствовать целевым показателям, которые отдельно разработает Минздрав. Оценивать их достижение будут территориальные фонды ОМС. Они же должны информировать федеральный фонд о прекращении или досрочном расторжении договоров с компаниями.
В октябре 2017 года «Коммерсантъ» писал о том, что страховые компании и правительство обсуждают проведение эксперимента по софинансированию гражданами медицинских услуг в рамках ОМС. Пилотным регионом, где опробуют такую систему, может стать Москва.
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