Минздрав взялся за ужесточение бесплатной медицины

Минздрав России намерен установить страховым компаниям целевые показатели деятельности. Об этом в среду, 28 февраля, пишет «Коммерсантъ».

В случае недостижения этих целей компаниям грозит разрыв отношений с территориальными фондами ОМС и отлучение от средств бюджета.

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Территориальные фонды ОМС будут выделять средства страховщикам пропорционально числу застрахованных, пишет издание со ссылкой на слова главы рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию ОМС, директора по развитию «АльфаСтрахование-ОМС» Александра Трошина. Страховая компания в течение трех дней должна получить счета от медучреждения, провести экспертизу услуг, оплатить их и вернуть остаток обратно в территориальный фонд.

Нововведения установят обязанность страховщиков соответствовать целевым показателям, которые отдельно разработает Минздрав. Оценивать их достижение будут территориальные фонды ОМС. Они же должны информировать федеральный фонд о прекращении или досрочном расторжении договоров с компаниями.

В октябре 2017 года «Коммерсантъ» писал о том, что страховые компании и правительство обсуждают проведение эксперимента по софинансированию гражданами медицинских услуг в рамках ОМС. Пилотным регионом, где опробуют такую систему, может стать Москва.

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