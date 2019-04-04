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Россиянке запретили снимать обшарпанные стены в больнице из-за врачебной тайны

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В красноярской детской больнице №1 мать пациента попросили подписать документ о согласии не фотографировать и не снимать внутри больницы, в противном случае пригрозив отказать в госпитализации ее ребенка. Об этом россиянка написала в своем Twitter.

По словам женщины, когда они с ребенком зашли в палату, она поняла, почему в приемном покое ее заставили подписать бумагу.
«Когда у ребенка температура 39, которая не сбивается, и ты не знаешь, куда бежать — любые бумажки подпишешь», — пояснила она.

Свой пост автор сопроводила сделанными в палате снимками. На них изображены стены с отвалившейся краской.

Радиостанции «Говорит Москва» в администрации больницы сообщили, что происходящее в палатах — это врачебная тайна. Медики сослались на часть 1 статьи 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и заявили, что съемка в помещениях медучреждения будет нарушать право находящихся там пациентов.

В феврале в недавно построенном корпусе пермской школы №59 ученикам запретили снимать повторное обрушение потолка, пригрозив штрафом в пять тысяч рублей. В департаменте образования Перми на это говорили, что запрет на съемку в учебном заведении якобы обоснован нормами права, касающимися персональных данных.

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