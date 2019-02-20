Российским школьникам запретили снимать обрушение потолка и пригрозили штрафом

В недавно построенном корпусе пермской школы №59 ученикам запретили снимать очередное обрушение потолка, в противном случае пообещав оштрафовать их на пять тысяч рублей, пишет progorod59.ru со ссылкой на очевидцев.

В департаменте образования Перми изданию сообщили, что потолок рухнул из-за неполадки вентиляционной системы и последующего прорыва трубы. Поломку пообещали устранить. В ведомстве также прокомментировали поведение учителей. «Запрет на съемку в учебном заведении не связан со штрафами, но обоснован нормами права, касающимися персональных данных», — сказал собеседник портала.

Ранее учителя средней школы в поселке Юргамыш Курганской области запретили учащимся проносить телефоны в столовую после того, как один из школьников выложил в сеть фотографию куска мяса с отростками, похожими на белые щупальца. Следственный комитет начал проверку информации о некачественном школьном питании.

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