Путин поручил обеспечить все школы туалетами, водой и теплом

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал глав регионов в ближайшие два года полностью решить проблему с отоплением, водопроводом и канализацией в учебных заведениях. Прямую трансляцию выступления президента ведет телеканал НТВ.

Путин отметил, что в лучших столичных и региональных вузах растет число студентов из небольших населенных пунктов и удаленных районов, а школьники добиваются высоких результатов на олимпиадах, что говорит о высоком уровне школьного образования. По его словам, около 1,5 процента детей — это 200 тысяч учеников — ходят в школы, где нет нормальных условий для обучения.

«Если их родители видят, что их ребенок учится в таких условиях, то все слова о справедливости и равных возможностях их только раздражают», — отметил глава государства. Он добавил, что другие губернаторы должны поддержать соседей, которые пока не могут сами решить этот вопрос.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать меры наказания для глав регионов и чиновников, которые к 1 сентября не решат проблему строительства школьных санузлов с отоплением и канализацией на своей территории. Тогда же министр просвещения Ольга Васильева говорила, что Забайлье канализации и отопления нет в туалетах 293 школ, в Дагестане — 268 школ, в Тыве — 118, в Приморье — 78, в Бурятии — 78, в Красноярском крае — 57, в Калмыкии — 49, в Иркутской области — 32, в Якутии — в 32, в Хабаровском крае — в 28, в Смоленской области — в трех школах. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, что теплых туалетов нет в 2,5 тысяч российских школ, и назвала это катастрофой.

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