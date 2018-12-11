Российских школьников обрекли ходить в туалет на улицу

В школе поселка Вознесенка в Красноярском крае чиновники установили биотуалеты, но запретили ими пользоваться и отправили учащихся справлять нужду на улицу. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат краевого парламента Илья Зайцев.

По его словам, министерству образования края был выделен бюджет на строительство модульных пристроек с теплыми туалетами во всех сельских школах, но в правительстве решили сначала поставить в учреждениях биотуалеты — в качестве временной меры.

«Но что сделало управление образования Абанского района, чтобы отчитаться о собственной эффективности? Они притащили кабины биотуалетов, сделали фотографии для отчета, поставили кабинки в коридоре школы, заклеили скотчем и приказали не пользоваться», — поведал Зайцев.

В учреждении изданию NGS24.RU подтвердили, что учащиеся вынуждены по-прежнему ходить в туалет на улице. «В администрации сказали, что дети живут в деревне и должны уже привыкнуть к морозу. Сейчас у нас минус 12 градусов [на улице], а до этого было минус 45», — сообщила завуч.

Руководитель управления образования Абанского района Виктор Арискин комментировать ситуацию отказался.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru