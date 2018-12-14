Обрушившийся на российских школьников потолок сняли на видео

В Севастопольской школе во время перемены на учеников упал фрагмент потолка. Видеозапись произошедшего была опубликована в пятницу, 14 декабря, на портале «Примечания».

Инцидент произошел 13 декабря в одном из коридоров школы №3. Ученица снимала на телефон, как с потолка капает вода. В результате на кадры записи попал момент обрушения штукатурки.

Одна из учителей попросила детей удалить все записи произошедшего, сообщили изданию родители. «Она даже призналась ученикам, что снятое "не должно попасть в ненужные органы"», — рассказали они.

По словам директора заведения Анжелы Евгущенко, инцидент произошел в результате обрушения старого потолка, набухшего от дождевой воды. Она заверила, что в школе будет проведен ремонт при поддержке местных властей.

Сообщается, что севастопольская школа №3 расположена в здании бывшего Константиновского реального училища, открытого 10 мая 1875 года.

В августе сообщалось о том, что в поселке Молодежный Иркутской области недавно построенная школа начала рушиться еще до открытия 1 сентября. Как сообщили местные жители, после двух дней дождей крыша здания протекла, стали отваливаться фрагменты потолка и штукатурка, а плитка в туалете и краска на стенах пошли трещинами.

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