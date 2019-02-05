Россиянин устал от 40-градусного мороза и вышел протестовать

Актер Красноярского драматического театра имени Пушкина Сергей Даниленко устроил акцию протеста возле городской администрации и потребовал прекратить морозную погоду. Свою фотографию с плакатом «Почему так холодно. Хватит!» мужчина опубликовал в Instagram.

В разговоре с телеканалом «360» Даниленко сообщил, что не надеялся на какие-то перемены после своего пикета и просто хотел порадовать людей. «Надо к трудностям с шутками относиться. В Красноярске безумно холодно, появилась такая шуточная идея. Конечно, я понимал, что ничего от этого не изменится, но мне показалось, что надо как-то повеселить людей. Хоть улыбнемся лишний раз», — сказал он.

По его словам, прохожие улыбались его плакату, кто-то из чиновников его сфотографировал на память, а потом охранник попросил мужчину уйти.

Морозы пришли в Красноярск с началом февраля, столбик термометра ночью опускается ниже минус 40 градусов. В некоторых школах зарегистрированы низкие температуры — 10-12 градусов, помещения дополнительно отапливаются тепловыми пушками. Учебные заведения работают, но на занятия приходят единицы. Отменены некоторые рейсы самолетов, на автомобильных трассах начали работу мобильные пункты обогрева. По прогнозам синоптиков, погода в регионе в ближайшие дни не изменится.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!