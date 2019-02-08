В России высчитали среднюю сумму школьных поборов за год

Школьные поборы в среднем по стране сегодня составляют более четырех тысяч рублей в год на одного ребенка. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования «Сколько стоит бесплатное образование».
В прошлом учебном году с родителей собирали в среднем 5320 рублей, в этом — 4425 рублей. В эту сумму не входит покупка учебников и рабочих тетрадей (3471 рубль в год) и оплата питания в столовой (943 рубля в месяц). Год назад на приобретение пособий тратилось в среднем около 2,5 тысячи рублей, а на школьные обеды порядка 600 рублей в месяц.
Чаще всего с родителей собирают деньги на ремонт школы. В текущем учебном году на это пришлось раскошелиться 52 процентам опрошенных. Такое же число респондентов сообщили, что им приходится платить за расходные материалы — например, бумагу и картриджи для принтеров.
Кроме того, за счет родителей школы покупают мебель и шторы (48 процентов), моющие и чистящие средства (32 процента), питьевую воду и туалетную бумагу (13 процентов). Помимо этого, родители сдают деньги на охрану учебных заведений (33 процента), а также на услуги уборщиц и подсобных рабочих (13 процентов).
Всего о сборе денег в школах сообщили 83 процента участников опроса, годом ранее таких было 82 процента. При этом 51 процент респондентов готовы сдавать деньги, потому что это единственный способ создать достойные условия для детей. В исследовании приняли более 1,6 тысячи человек из 84 регионов страны (за исключением Ненецкого автономного округа).
В 2018 году сообщалось, что директора школы в Приморье оштрафовали на 30 тысяч рублей за публичное унижение ученика на уроке. Родители ребенка отказались сдавать деньги на жалюзи для кабинета. При этом классный руководитель школьника уволилась по собственному желанию.